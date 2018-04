트와이스 다현, 건강상의 이유로 '음악중심' 등 불참…팬들 "천천히 해도 좋으니 아프지 말길"

이날 다현의 소속사 JYP 엔터테인먼트는 공식 팬즈를 통해 "다현이 건강상의 이유로 인해 금일 진행 예정인 아래 스케줄에 불참하게 됐다"라며 다현이 이날 예정된 MBC '쇼 음악중심' 생방송과 팬사인회에 불참한다고 전했다.이어 JYP 측은 "아티스트 건강을 위해 조치 및 휴식이 필요한 것으로 판단해 불참을 결정하게 됐다"라며 "해당 스케줄을 기대하고 계셨을 팬 여러분들께 갑작스럽게 불참 소식을 전하게 된 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.이같은 소식을 접한 네티즌들은 "다현아 아프지 말자..."(bnm9****), "맴버들 염색하는거 보니까 이제 곧 뮤비랑 재킷촬영하는거 같던데 천천히 해도 좋으니까 아프지 말아줘요"(seon****), "soon****) 등의 반응을 보이고 있다.

