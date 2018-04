美·캐나다·유럽 등 8개국, IS 선전매체 본거지 급습 및 사이트 폐쇄

[아시아경제 정현진 기자] 미국과 캐나다, 유럽 6개국 등 총 8개국 경찰이 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS)의 선전 매체들의 본거지를 급습해 서버를 압수하고 사이트를 폐쇄 조치했다고 주요 외신이 28개국에서 지난 25일(현지시간) 동시다발적으로 이뤄진 이번 공조 작전은 유로폴이 조율하고 벨기에 연방검찰이 지휘한 것으로 전해졌다. 각국에서 경찰 수십 명이 관련 장소의 사무실을 일제히 급습해 서버를 압수하고 사이트를 폐쇄한 것으로 알려졌다.각국 경찰의 IS 선전 매체들에 대한 소탕작전은 지난 2015년 이후 이번이 3번째이다.유럽연합(EU) 경찰기구인 유로폴의 롭 웨인라이트 국장은 성명에서 "이번 급습작전으로 아마크통신과 같은 IS의 주요 언론 매체뿐 아니라 알바얀 라디오, 나셰르 뉴스 등 테러주의자들의 자료를 방송하고 홍보하는 IS의 역량이 손상됐다"고 밝혔다.또 "작전의 목표는 IS의 선전을 확산하는 데 사용되는 서버를 압수ㆍ해체하고 이들 기구의 운영자를 확인해 체포함으로써 기구들을 와해하기 위한 것"이라며 "이러한 획기적 작전으로 우리는 온라인상에서 선전을 퍼뜨리고 유럽 젊은이들을 과격하게 만드는 IS의 능력에 구멍을 냈다"고 주장했다.급습의 주 타킷이 된 아마크통신은 2014년 설립된 이후 IS가 테러공격을 주장하는 주요 선전 매체로 활용됐다.주요 외신은 "과거에도 경찰의 급습 이후에 오히려 이들 사이트가 더욱 요새화하곤 했다"며 이들이 오프라인에서 계속 활동할지, 다시 온라인 사이트를 복구할지 불분명하다고 전했다.

