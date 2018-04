"성능 좋고 한국어 지원"…북한 최고 인기폰은 남한폰

스마트폰 글로벌 시장점유율 1위인 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 북한에서도 가장 인기있는 스마트폰 브랜드라는 보도가 나왔다.27일(현지시간) IT전문매체 샘모바일은 "남한의 스마트폰 브랜드인 갤럭시 시리즈가 북한에서도 가장 선호되는 스마트폰 브랜드로 나타났다"고 양운철 세종연구소 부소장의 연구결과를 인용해 보도했다.세종연구소는 안보·통일·외교 정책 분야의 중·장기적인 전략을 연구하는 민간 연구소다. 양 부소장은 다수 탈북자와의 인터뷰를 통해 이 같은 사실을 확인했다.양 부소장에 따르면, 북한은 모든 한국산 제품의 사용을 금지하고 있다. 한국 스마트폰인 갤럭시도 포함된다. 그러나 시장에서는 갤럭시가 적잖게 목격된다고 알려졌다.양 부소장은 "한국산 제품의 수입 규제가 예전보다 느슨해졌으며 그런 규제가 전혀 효과적이지도 않다"면서 "이미 북한 사람들 입장에서는 갤럭시를 구할 수 있느냐 없느냐 아니라, 갤럭시를 살 돈이 있느냐 없느냐가 고민인 상황"이라고 말했다.탈북자 조모씨는 "한국 스마트폰은 기본적으로 품질이 우수할 뿐만 아니라 한국어도 완벽하게 지원하기 때문에 중국산 스마트폰보다 훨씬 인기가 있다"고 말했다.북한도 스마트폰을 제작해 판매하고 있다. 다만 순수 북한산은 아니다. 중국 제조사에서 가져온 제품을 베이스로 일부 고쳐 재판매한다. 무엇보다도 이 제품들로는 스마트폰의 장점인 다양한 앱을 제대로 활용할 수가 없다. 앱 다운로드가 쉽지 않은 것은 물론 인터넷 접속조차 제한돼 있다.때문에 북한 사람들은 갤럭시 스마트폰을 구매한 뒤, 중국산 유심(USIM)과 결합해 사용한다. 카카오톡이나 위챗 같은 메신저 서비스도 설치해 이용할 수 있다.그러나 한국산 제품을 사용하는 것은 엄연히 불법이기 때문에 북한 사람들은 갤럭시의 브랜드 로고를 손수 지운다고 한다. 갤럭시 로고를 중국 또는 일본 회사의 로고로 바꾸고, 원산지 표시도 한국산이 아닌 것처럼 '메이드 인 차이나(Made in China)', '메이드 인 재팬(Made in Japan)'으로 바꾼다고 한다.샘모바일은 "최근 남북관계의 급속한 해동은 한국 스마트폰 제조사에게도 기회"라면서 "북한 사람들도 갤럭시를 자유롭게 구입해 사용할 수 있는 때가 조만간 올 지 모른다"고 말했다.

