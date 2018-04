"GS홈쇼핑과 동남아 벤처 네트워크 구축하세요"

GS홈쇼핑은 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르에 위치한 르메르디앙 호텔에서 벤처 네트워킹을 위한 'GWG(Grow with GS) 말레이시아 2018'을 개최했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.