블록체인 '드림시큐리티' 성남에 둥지 튼다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 블록체인 및 보안업체로 코스닥시장에 상장된 ㈜드림시큐리티가 본사와 연구개발 시설을 서울 송파구에서 경기도 성남으로 옮긴다.성남시는 ㈜드림시큐리티에서 제안한 소프트웨어 진흥시설 설치 사업계획을 지난 25일 열린 '첨단산업 육성위원회'에서 통과시켰다고 27일 밝혔다.이에 따라 드림시큐리티는 지난해 11월까지 정자1동 임시청사로 사용됐던 부지에 입주하게 된다. 이곳은 당초 분당구보건소가 들어설 예정이었으나 2016년 5월 성남시의회에서 매각이 결정된 곳이다.시는 조만간 드림시큐리티와 협의를 거쳐 매매계약을 체결할 예정이다. 드림시큐리티는 이 곳에 993억원을 투입해 연면적 2만9228㎡, 지하5층, 지상13층의 소프트웨어 진흥시설 건물을 짓는다.이 곳에는 5드림시큐리티는 핀테크(Fin Tech) 서비스와 FIDO 기반의 생체인증 기술, 블록체인 기반의 인증 및 암호를 개발하는 연구ㆍ개발 중심의 IT 벤처기업이다.시 관계자는 "분당, 판교 등 산업밸리를 중심으로 1400여개 벤처기업과 네이버, 넥슨, 엔씨소프트 등 첨단 지식산업 업체들이 입주해 있어 (드림시큐리티의 성남 입주는)시너지 효과가 클 것"이라고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.