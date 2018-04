광주 쌍촌동에서 발생한 교통사고 관련 영상이 공개돼 네티즌들이 충격을 받고 있다.26일 광주 서부경찰서는 교통사고처리특례법 위반으로 40대 남성 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.경찰에 따르면 A 씨는 지난 20일 새벽 0시50분께 광주 서구 쌍촌동 왕복 9차선 도로에서 차를 몰고 가다 대학생 B 씨(23)와 C 씨(23)를 잇따라 친 혐의를 받고 있다. 사고 직후 B 씨는 병원으로 옮겨졌으나 25일 결국 숨졌다.한편 이날 사고 모습이 담긴

C 씨는 현재 병원 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.