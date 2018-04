[아시아경제 이종길 기자]영화 '어벤져스: 인피니티 워'가 오역 논란에 휘말렸다. 해당 번역가를 퇴출시켜달라는 청와대 국민청원에 등장했을 정도다. 영화 후반부에 닥터 스트레인지(베네딕트 컴버배치)의 대사가 문제가 됐다. "가망이 없다"고 번역된 "It's the end game"이다. 영화 개봉 뒤 "마지막 단계다"라고 번역하는 게 옳다는 지적이 잇따른다. 쿠키영상에 등장하는 인물의 욕설 "Motherf****r"가 '어머니'로 번역된 것을 지적하는 의견도 있다. 영화가 개봉한 25일 청와대 국민청원 게시판에는 해당 번역가의 작품 참여를 반대한다거나 퇴출시켜달라는 글이 세 건 올라왔다. 한 청원인은 "영화의 진행방향과 캐릭터 성격을 완전히 다르게 이해할 수준에 이르렀다. 더 이상 참아줄 수 없다"고 썼다. 이와 관련해 배급사 월트디즈니컴퍼니코리아 측은 "해석의 차이로 받아들일 수 있는 부분"이라고 했다.

