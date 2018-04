그룹 트와이스가 ‘엠카운트다운’ 1위를 차지했다.26일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운에서’는 트와이스의 ‘What is Love?’가 위너의 ‘EVERYDAY’를 꺾고 정상에 올랐다.이날 트와이스는 “이번에 새로워진 엠카운트다운에서 1위 할 수 있어서 감사하다. 소속사 식구들, 팬 모두 감사하다. 아직 부족한 부분이 있는데 믿어주신 팬 감사하다”라고 수상 소감을 전했다.한편 이날 ‘엠카운트다운’에는 느와르, 더 로즈, 더 보이즈, 러블리즈, 배드키즈, 베리굿 하트, 빅스, 사무엘, 스누퍼, 스트레이키즈,NCT2018, 유앤비, 인투잇, 임팩트, 트와이스, 펜타곤, 형섭, 의웅 등이 출연했다.

