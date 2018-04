英 후스코어드닷컴, 챔피언스리그 4강 베스트 11 명단 공개…리버풀 4명으로 최다

사진=후스코어드닷컴 공식 홈페이지 캡쳐

김성현 인턴기자 sh0416hyun@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 김성현 기자] 26일(한국시각) 영국 축구통계사이트 후스코어드닷컴이 2017-18 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 4강 1차전 베스트 11 명단을 공개했다.이날 후스코어드닷컴은 4-4-2 포메이션을 바탕으로 각각 25일, 26일에 펼쳐진 UEFA 챔피언스리그 4강 리버풀과 AS로마의 경기, 바이에른 뮌헨과 레알 마드리드의 경기를 기준으로 활약을 펼친 11명의 선수를 선정했다.베스트 11으로 리버풀 소속의 선수가 4명, AS 로마 소속 선수가 3명, 이어 레알 마드리드와 바이에른 뮌헨은 2명의 선수가 뽑혔다.공격진에는 리버풀의 호베르투 피르미누와 AS 로마의 에딘 제코가 이름을 올렸다. 피르미누는 AS 로마와의 경기에서 2골을 기록했으며, 에딘 제코는 팀은 5대2로 패했으나 이날 1골을 기록하며 추격의 시발점 역할을 했다.이어 미드필더진에는 피르미누와 마찬가지로 2골을 기록한 모하메드 살라와 리버풀의 사디오 마네, 친정팀을 상대한 하메스 로드리게스와 AS 로마의 나잉골란이 뽑혔다.수비진은 4강전에서 한 골을 기록한 뮌헨의 키미히와 레알 마드리드의 마르셀로, 이어 로마의 파시오와 레알 마드리드의 라파엘 바란이 이름을 올렸으며 골키퍼로는 리버풀의 카리우스가 명단에 뽑혔다.