[소프트M]정부·GM 협상의 일득일실 법칙

[아시아경제 구채은 기자] '치열한 수 싸움, 첨예한 신경전, 피말리는 파워게임'GM과 정부의 협상을 다룬 기사들엔 화려한 수사가 따라붙습니다. 일자리와 지역경제와 국익이 달린 일이라 그렇습니다. 협상의 성패에 일자리 15만개가 달려있습니다. GM과의 협상은 마치 '제로섬 게임' 같아서 이기지 못하면 국익에 큰 손해가 갈 것 같습니다.하지만 협상테이블에 앉는 정부 관계자들의 전언은 조금 다릅니다. 너무나 단순한 원칙, '하나를 얻으면 하나를 내줄 수 밖에 없다'는 일득일실(一得一失), 기브앤테이크(give and take)의 원리가 협상테이블을 지배하는 차가운 공기라는 것입니다.그 예가 '한국 시장에 10년간 체류해달라'는 조건입니다. 영리를 따라 움직이는 다국적기업에 이같은 요구는 꽤 수용하기 어려운 제안입니다. 이를 GM이 받아들일 경우 더 쎈 조건을 요구할 수 있습니다. 10년 체류를 해줄테니, '뉴머니(신규자금) 에 돈을 더 넣어달라'고 하거나, '지분율에 초과하는 돈을 넣어달라'는 등 경우의 수는 다양합니다.GM의 출자전환으로 산은의 지분율이 감소하는 것도 마찬가지입니다. GM은 대출을 주식으로 바꿈으로써 '대주주로서 책임'을 졌는데 우리 정부는 뭘 해줄 것이냐고 물을 수 있습니다. 반대로 산은은 우리의 지분이 줄어드는 대신 다른 조건을 들어갈라고 요구할 수 있습니다.핵심은 100% 우리에게 '만' 유리하게 끌고 갈수 있는 협상은 없다는 것입니다. 최선(最善)보다는 차선(次善). 차악(次惡)의 전략이 지금 상황에선 더 현실적입니다.댄 암만 GM 총괄사장이 오늘 국회와 산업은행을 들렀습니다. GM과 정부 간

