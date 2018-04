'어벤져스: 인피니티 워' 주연 배우들, '노 스포일러' 캠페인 동참 영상 공개

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 이날 공식 SNS를 통해 '어벤져스'에 출연한 배우들이 '노 스포일러' 캠페인에 참여하는 모습을 담은 영상을 공개했다.뿐만 아니라 앞서 지난 3일에는 '어벤져스: 인피니티 워'의 연출을 맡은 루소 형제(안소니 루소&조 루소)가 트위터에 자필 서명과 함께 비밀 유지를 부탁하는 글을 올리기도 했다.'노 스포일러' 캠페인은 "타노스는 당신의 침묵을 요구합니다(Thanos Damands Your Silence)"라는 해시태그와 함께 '어벤져스' 개봉 이후에도 계속될 예정이다.한편 '어벤져스: 인피니티 워'는 10주년을 맞이한 마블 스튜디오의 작품으로, 새로운 조합의 어벤져스와 빌런 타노스의 대결을 그린 영화다.

