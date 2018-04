이준기, 일본 도착 인증샷 남겨…"팬미팅 잘 마치고 갈게요"

배우 이준기가 공개한 사진(왼쪽)과 영상 캡처(오른쪽) / 사진=이준기 인스타그램

배우 이준기가 자신의 SNS를 통해 일본 팬들과의 만남에 기대감을 드러냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

이준기는 25일 자신의 인스타그램에 두 장의 사진, 두 편의 영상과 함께 "Good to see you again! lovely fan's in japan !! 잘도착했어요~ 걱정해주셔서 고마워요 잘마치고 갈게요 ~^^ Thank you so much my dear !"라는 글을 게재했다.공개된 사진에는 이준기가 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다. 사진 속에서 흰색 모자를 쓰고 있는 이준기는 카메라를 바라보며 손가락 하트 모양을 만들어 보이고 있다.또한 사진과 함께 공개된 영상에는 이준기가 호텔방으로 추정되는 곳에서 스테이크를 앞에 두고 있는 모습과 공항에서 자신을 반겨주는 팬들과 인사를 나누는 모습이 담겨있다.한편 이준기는 일본 팬미팅 참석을 위해 이날 오후 서울 강서구 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.