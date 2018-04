25일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에 솔리드가 출연했다.이날 방송에서 DJ 김신영은 "솔리드가 라디오에 나온다는 이야기가 나오자마자 저희 라디오 스튜디오에 찾아오려면 어떻게 해야하냐는 문의가 많았다"라고 말했다.이에 멤버 이준이 "팬들이 기다리고 있는 걸 봤다. 음료수와 음식을 주셨다"고 말하자 김신영은 솔리드의 인기가 워너원 급이라며 감탄했다.이어 멤버 김조한은 "저희가 팬 분들을 만난 지 오래됐다. 예전에는 피자를 주시더니 요새는 자양강장제, 비타민을 주시더라"고 말하며 웃었다.한편 재미교포 세 명으로 이뤄진 솔리드는 지난 1997년 4집 발매를 끝으로 활동을 중단했으나 지난달 새 미니앨범 'Into the Light'를 발매하며 21년 만에 재결합했다.

