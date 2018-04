배우 한가인이 오는 28일 OCN 드라마 ‘미스트리스’로 복귀하는 가운데, 한가인의 남편인 배우 연정훈이 올린 SNS 사진에 이목이 쏠리고 있다.지난해 9월 연정훈은 자신의 인스타그램을 통해 “아빠 딸~ follow me to”라는 글과 함께 딸의 뒷모습이 담긴 사진을 게재한 바 있다.이를 본 네티즌들은 “너무너무 귀엽다”, “연정훈 님 표정 안 봐도 알 것 같아”, “어머 벌써 이렇게 컸어”, “한가인 님 닮았으면 따님도 정말 미인이실 듯!” 등의 다양한 반응을 보였다.한편 한가인과 연정훈은 지난 2004년 결혼, 이어 2016년 4월 첫 딸을 출산했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.