"가정의 달 선물, CJ오쇼핑에서 미리 준비하세요"

[아시아경제 심나영 기자]‘CJ몰 브랜드 슈퍼매치’(25일부터 5월13일)에서 ‘디즈니’, ‘정관장’, ‘다이슨’ 등 CJ몰 인기 16개 브랜드 상품을 할인가에 선보이며 13% 적립 혜택을 제공한다.25일부터 5월13일또 행사 기간 동안(25일부터 5월13일) 구매 이력이 있는 CJ ONE 통합회원 고객에게는 '엠넷(M.net) 스트리밍 150회 이용권(50회*3개월)'을 증정하고, 카카오톡으로 CJ몰 상품을 공유하는 이벤트에선 매일 50명에게 적립금 1만원을 지급한다. 이를 통해 20명 이상의 친구를 CJ몰에 방문하도록 하는 ‘친구 방문 미션’을 완수한 1000명에겐 ‘카카오톡 이모티콘’도 증정한다.어린이날 선물이 고민이라면 5일까지 진행되는 ‘CJ오쇼핑 어린이날 대축제’ 행사를 주목하자. TV홈쇼핑에서는 25일 오전 10시25분에 책과 교구가 결합된 차별화된 구성으로 인기를 얻고 있는 ‘블루래빗 토이북(29만9000원부터)’을 방송한다. 유아동 전문 프로그램 ‘육탄전(육아 감탄비법 전수)’에선 같은 날 낮 1시30분에 ‘페도라 유모차 카시트 세트(54만8000원부터)’와 ‘하기스 매직기저귀(12만1810원부터)’를 선보인다.CJ몰에서도 어린이 장난감, 아동복, 유아동 상품 및 도서세트 등을 판매하는 ‘CJ오쇼핑 어린이날 대축제 핫딜’을 동시에 운영한다. 해당 행사 상품 구매 고객 중 총 100명을 추첨해 ‘LG 빔 프로젝터’(20명), ‘캐논 포토프린터’(30명), ‘투썸플레이스 커피교환권’(50명)을 증정한다.TV홈쇼핑도 가정의 달 관련 상품 편성을 확대한다. 25일 밤 11시50분에는 ‘코지마 안마의자 클라쎄 시그니처’(248만원부터)를, 29일 저녁 7시25분에는 ‘정관장 홍삼정마일드 센스 6박스 세트(36만5000원부터)’를 방송한다. 그 밖에도 26일 CJ오쇼핑 단독으로 론칭하는 ‘큐비코 키즈 코딩 교구 세트(16만8000원부터)’, 성년의 날 선물로도 좋은 ‘엘로엘 블루 썬쿠션 패키지(5만8900원부터)’ 등이 편성됐다. T커머스 채널 ‘CJ오쇼핑플러스’에서도 밍크 역시즌 상품, 명품가방, 안마의자 등 효도 선물을 위한 상품들을 만나볼 수 있다.총 1억원 상당의 경품도 준비됐다. 5월 1일부터 5일까지 TV방송상품을 구매한 고객 550명에게는 소형 가전계의 명품으로 불리는 ‘드롱기’ 브랜드의 ‘에스프레소 머신(100명)’, ‘전기주전자(200명)’, ‘토스터기(250명)’ 등 인기가전을 경품으로 증정한다.

