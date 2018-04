박효신은 24일 자신의 인스타그램에 한 장의 사진과 "with 재일이"라는 글을 게재했다.공개된 사진에는 외국의 지하철로 추정되는 곳에서 박효신과 작곡가 겸 음악감독 정재일이 함께 앉아 있는 모습이 담겼다.이같은 모습을 본 네티즌들은 "대장님 어디가세여ㅠㅠ 나도 가티 가여ㅠㅠ 엉엉"(mind****), "대장님 !!! 보구시퍼어요 ㅠㅠ"(annai****), "대장 보고 싶었어요 너무 오랜만이에요 나무 말라죽을뻔 했어요 ㅎㅎ"(yunyun****) 등의 반응을 보이고 있다.한편 박효신 소속사 글러브엔터테인먼트 측은 이날 오후 6시 박효신의 8집 정규 앨범 신곡 티저 영상을 글러브엔터테인먼트 유튜브, SNS 채널 및 CJ E&M 채널을 통해 공개했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.