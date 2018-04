[씨스타일] 패션업계의 시즌 이슈 모음

[아시아경제 씨쓰루 김희영 기자]

누구보다 발 빠르게 트렌드를 선보이는 곳이 있다. 바로 한걸음 앞서 움직이는 패션업계. 이색적인 프로모션부터 새 시즌 룩북까지 한 번에 볼 수 있는 이슈들을 모아봤다.

까르뜨블랑슈가 론칭 30주년 기념 프로모션을 실시한다.

디자이너 브랜드 편집샵 W컨셉이 전개하는 컨템퍼러리 클래식 브랜드 프론트로우(FRONTROW)가 뮤즈 김태리의 드라마를 담은 S/S 2018 광고 영상을 공개했다.

케이브랜즈에서 전개하는 캐주얼 브랜드 흄(HUM)이 2018 여름 시즌 룩북을 공개했다.

남성 캐주얼 브랜드 까르뜨블랑슈는 이달 23일부터 5월31일까지 전국 백화점 매장에서 ‘백 투 까르뜨블랑슈(Back to CARTE BLANCHE)’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.론칭 30주년을 기념해 진행되는 까르뜨블랑슈의 프로모션은 브랜드의 헌터 로고가 있는 티셔츠와 셔츠를 매장에 가지고 오면 신제품을 할인해주는 이벤트다. 컬러 헌터 로고 제품은 신제품 50% 할인, 일반 헌터 로고 제품은 신제품 30% 할인 혜택이 적용된다.이번 광고 영상은 낮과 밤 시간의 변화에 따라 감정이 교차되는 김태리의 드라마틱한 일상을 통해 프론트로우의 시그니처 라벨인 ‘드라마 컬렉션’을 새롭게 선보였다. 영상 속 김태리의 낮 시간은 마치 사랑에 빠진 여자의 모습이지만, 밤에는 연인과 헤어진 듯한 차갑고 슬픈 감정을 보여준다.두 개의 전혀 다른 상황 사이에 무슨 일이 있었는지 궁금증을 자아내는 이번 CF는 감성을 자극하는 영상미와 이전에 본 적 없던 세련된 구성, 감각적인 음악을 통해 단순한 패션 필름이 아닌 한 편의 뮤지컬 영화를 본 것 같은 느낌을 자아낸다.브랜드 관계자에 따르면 촬영 현장에서 김태리는 밝고 소탈한 모습을 보여주다가도 촬영이 시작되면 영화배우다운 집중력으로 완벽한 연기를 선보여 모든 스태프들의 찬사를 한 몸에 받았다는 후문이다.흄의 2018 여름 룩북은 ‘두 왓에버 유 원트 흄(Do whatever you want : HUM)’을 테마로 화이트와 블루 계열의 컬러를 활용해 청량하고 시원한 분위기를 강조했다. 또한 여름에 어울리는 소재와 화려한 패턴, 감각적인 그래픽 프린팅으로 모던한 스타일부터 스포티한 스타일까지 다양한 무드의 캐주얼웨어를 담아냈다.특히 리넨보다 가볍고 시원한 소재의 슬럽 셔츠는 뛰어난 통기성과 쾌적한 착용감을 자랑하며 폭넓은 디자인과 높아진 퀄리티로 한층 감각적인 여름 스타일링을 가능케 했다. 뿐만 아니라 여러 장르의 그래픽을 가미한 티셔츠는 평범함을 깨는 브랜드만의 독특한 감성을 느낄 수 있다. 더불어 화려한 패턴이 돋보이는 하와이안 셔츠와 블레이저 등 각양각색의 아이템을 통해 일상과 휴식을 넘나드는 트렌디한 스타일링을 제안했다.