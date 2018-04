[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 24일 남양주캠퍼스에서 LG전자 BEST SHOP과 상호발전을 위한 산학협약을 체결했다.이날 협약에 따라 두 기관은 고유 업무의 정보교류, 인력양성을 위한 기술ㆍ장비ㆍ시설의 상호 이용, 학생의 현장실습 및 취업 인턴십 제도 운영 협력 등에 힘을 보태게 된다.김경복 경복대 총장직무대행은 "출발은 미약하지만 맞춤형 산학협력을 통해 두 기관이 상생발전하고 윈윈하는 좋은 유대관계가 지속되길 바란다"고 밝혔따.안병찬 LG전자 상무이사는 "현재 15개 대학과 산학협력을 맺고 있으나 오늘 경복대와 산학협력을 통해 서울북부지역의 우수한 인재를 확보하는 계기가 되길 기대한다"고 강조했다.한편 이날 협약식에는 김경복 총장직무대행, 함도훈 취업처장 , 김이현 취업지원센터장, 이상헌 유통경영학과장이, LG전자 BEST SHOP에서 안병찬 상무이사, 안찬모 팀장, 정위민 선임, 이충열 선임 등이 참석했다.

