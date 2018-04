[공시+]도이치모터스, 1분기 영업이익 1098% 증가

[아시아경제 임혜선 기자]는 영업(잠정)실적 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 매출액 3072억9951만원, 영업이익 97억9001만 원으로 전년 동기 대비 각각 78.9%, 1098.2% 증가했다고 24일 밝혔다. 당기순이익도 73억2426만 원 규모로 1110% 신장했다.회사 관계자는 "국내 수입차 시장의 성장과 BMW 신차 판매 증가로 실적이 대폭 향상됐다"면서 "BMW 주력 모델들의 연이은 풀체인지에 따라 앞으로 매출과 손익은 더 좋아질 것으로 본다"고 말했다. 한국수입자동차협회에 따르면 올 1분기 수입차의 신규 등록은 6만7405대로 지난해보다 22.6% 늘었으며, 이중 BMW는 57.7% 증가한 1만8577대로 전체 신규 등록분의 약 27.6%를 차지했다.그는 이어, "지난해부터 진행한 A/S 설비 투자에 따른 수익성 개선 효과도 올해부터 반영되기 시작했다"면서 "국내 수입차 시장의 성장에 따라 A/S 사업 부문의 지속적인 성장을 기대하고 있다"고 전망했다.

