¿î¿µÃ³Àå¿¡°Ô ÁÖ¸Ô ÈÖµÎ¸¥ ´ë±¸¿Ü´ë ÃÑÀå ¹ú±ÝÇü È®Á¤

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Àå¿ëÁø ±âÀÚ] '¹ö¸©ÀÌ ¾ø´Ù'¸ç ´ëÇÐ ¿î¿µÃ³Àå¿¡°Ô ÁÖ¸ÔÀ» ÈÖµÑ·¯ »óÃ³¸¦ ÀÔÈù Àü ´ë±¸¿Ü´ë ÃÑÀå¿¡°Ô ´ë¹ý¿øÀÌ ¹ú±ÝÇüÀ» È®Á¤Çß´Ù.
´ë¹ý¿ø 2ºÎ(ÁÖ½É °í¿µÇÑ ´ë¹ý°ü)´Â »óÇØ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ´ë±¸¿Ü´ë ÀüÁ÷ ÃÑÀå ±è¸ð¾¾(65)¿¡ ´ëÇÑ »ó°í½É¿¡¼ ¹ú±Ý 100¸¸¿øÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÀ» È®Á¤Çß´Ù°í 24ÀÏ ¹àÇû´Ù.
´ë±¸¿Ü´ë´Â Áö³ 2015³â ±³À°ºÎ ´ëÇÐ±¸Á¶°³Çõ Æò°¡¿¡¼ ÃÖÇÏÀ§ µî±Þ(Eµî±Þ)À» ¹Þ°í ÀÌ¾îÁø ±³À°ºÎ Á¾ÇÕ°¨»ç¿¡¼ ÇÐ±³ Æó¼â°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ Á¤ºÎÁö¿ø±ÝÀÌ Áß´ÜµÇ¸é¼ ÇÐ±³°¡ ¿î¿µ³¿¡ Ã³ÇÏ°Ô µÉ À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù.
ÀÌÃ³·³ ÇÐ±³°¡ À§±â¿¡ Ã³ÇÏ°Ô µÇÀÚ ±è Àü ÃÑÀåÀº ´ç½Ã ÇÐ±³ ¿î¿µÃ³ÀåÀÌ´ø ½É¸ð¾¾(50)°ú ´ëÃ¥À» ³íÀÇÂgÁö¸¸Áß ÀÇ°ßÀÌ Àß ¸ÂÁö ¾Ê¾Ò°í ¿©·¯Â÷·Ê ¾ðÀïÀ» ¹úÀÌ°Ô µÆ´Ù.
2016³â 9¿ù ±è Àü ÃÑÀåÀº ÃÑÀå½Ç¿¡¼ ¶Ç´Ù½Ã ½Å¾¾¿Í ¾ðÀïÀ» ¹úÀÌ°Ô µÆ°í, ±Þ±â¾ß ÁÖ¸ÔÀ» ÈÖµÑ·¯ ½Å¾¾¿¡°Ô ÀÀÔ¼úÀÌ Âõ¾îÁö´Â »óÃ³(ÀüÄ¡ 10ÀÏ)ÀÇ »óÃ³¸¦ ÀÔÈù ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.1½É ¹ý¿øÀº °ø¼Ò»ç½Ç ´ëºÎºÐÀ» À¯ÁË·Î º¸°í 100¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÇüÀ» ¼±°íÇß´Ù.
±×·¯ÀÚ ±è Àü ÃÑÀåÀº 'ÃÑÀå½ÇÀ» ³ª°¡·Á´Âµ¥ ÇÇÇØÀÚ°¡ ¾ÕÀ» °¡·Î¸·´Â ¹Ù¶÷¿¡ ¸ö½Î¿òÀÌ ¹ú¾îÁ³°í, ±× °úÁ¤¿¡¼ ÇÔ²² ³Ñ¾îÁö¸é¼ ½Å¾¾°¡ ´ÙÃÆÀ» »Ó °íÀÇ·Î ÆøÇàÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù'¶ó¸ç Ç×¼ÒÇß´Ù. Æ¯È÷, ±× °úÁ¤¿¡¼ ÀÏºÎ ÆøÇàÀÌ ÀÖ¾ú´ÙÇØµµ ±×°ÍÀº Á¤´ç¹æÀ§ È¤Àº Á¤´çÇàÀ§¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù°í Ç×º¯Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ 2½É ¹ý¿øÀº ÇÇÇØÀÚÀÇ Áø¼úÀÌ ÀÏ°üµÇ¸ç ÁÖº¯ Á¤È²À» »ìÆìº¼ ¶§ Á¤´ç¹æÀ§·Î º¼ ¼ö ¾ø´Ù¸é¼ Ç×¼Ò¸¦ ±â°¢ÇÏ°í 1½É°í °°Àº ÆÇ°áÀ» ³»·È´Ù. 2½É ¹ý¿øÀº ¡°¼³·É ±è¾¾ ÁÖÀå°ú °°ÀÌ A¾¾°¡ ÃâÀÔ¹®À» ³ª°¡·Á´Â ±è¾¾¸¦ ¸·¾Æ¼°Å³ª À¯Çü·ÂÀ» Çà»çÇÑ »ç½ÇÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÏ´õ¶óµµ ±è¾¾°¡ ÀÌ¿¡ ´ëÇ×ÇØ ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ¿©·¯ ¹ø ¶§¸®°í °¡½¿ ºÎÀ§¸¦ ¹ÐÃÄ ³Ñ¾î¶ß¸° ÇàÀ§´Â ÇÇÇØÀÚÀÇ ºÎ´çÇÑ °ø°Ý¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò±ØÀû ¹æ¾î ÇÑµµ¸¦ ³Ñ¾î Àû±ØÀû ¹Ý°ÝÀ¸·Î¼ °ø°ÝÇàÀ§ ¼º°ÝÀ» °¡Áø´Ù°í º¸´Â °ÍÀÌ Å¸´çÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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ÇÑÆí, ´ë±¸¿Ü´ë´Â Áö³ ÇØ 10¿ù ´ëÇÐÆó¼â ¸í·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
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2016³â 9¿ù ±è Àü ÃÑÀåÀº ÃÑÀå½Ç¿¡¼ ¶Ç´Ù½Ã ½Å¾¾¿Í ¾ðÀïÀ» ¹úÀÌ°Ô µÆ°í, ±Þ±â¾ß ÁÖ¸ÔÀ» ÈÖµÑ·¯ ½Å¾¾¿¡°Ô ÀÀÔ¼úÀÌ Âõ¾îÁö´Â »óÃ³(ÀüÄ¡ 10ÀÏ)ÀÇ »óÃ³¸¦ ÀÔÈù ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
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