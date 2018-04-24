[AD]
È¨> ´º½º>»çÈ¸

¿î¿µÃ³Àå¿¡°Ô ÁÖ¸Ô ÈÖµÎ¸¥ ´ë±¸¿Ü´ë ÃÑÀå ¹ú±ÝÇü È®Á¤

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.04.24 12:06 ±â»çÀÔ·Â 2018.04.24 12:01

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Àå¿ëÁø ±âÀÚ] '¹ö¸©ÀÌ ¾ø´Ù'¸ç ´ëÇÐ ¿î¿µÃ³Àå¿¡°Ô ÁÖ¸ÔÀ» ÈÖµÑ·¯ »óÃ³¸¦ ÀÔÈù Àü ´ë±¸¿Ü´ë ÃÑÀå¿¡°Ô ´ë¹ý¿øÀÌ ¹ú±ÝÇüÀ» È®Á¤Çß´Ù.

´ë¹ý¿ø 2ºÎ(ÁÖ½É °í¿µÇÑ ´ë¹ý°ü)´Â »óÇØ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ´ë±¸¿Ü´ë ÀüÁ÷ ÃÑÀå ±è¸ð¾¾(65)¿¡ ´ëÇÑ »ó°í½É¿¡¼­ ¹ú±Ý 100¸¸¿øÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÀ» È®Á¤Çß´Ù°í 24ÀÏ ¹àÇû´Ù.

´ë±¸¿Ü´ë´Â Áö³­ 2015³â ±³À°ºÎ ´ëÇÐ±¸Á¶°³Çõ Æò°¡¿¡¼­ ÃÖÇÏÀ§ µî±Þ(Eµî±Þ)À» ¹Þ°í ÀÌ¾îÁø ±³À°ºÎ Á¾ÇÕ°¨»ç¿¡¼­ ÇÐ±³ Æó¼â°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÆÇÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ Á¤ºÎÁö¿ø±ÝÀÌ Áß´ÜµÇ¸é¼­ ÇÐ±³°¡ ¿î¿µ³­¿¡ Ã³ÇÏ°Ô µÉ À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù.

ÀÌÃ³·³ ÇÐ±³°¡ À§±â¿¡ Ã³ÇÏ°Ô µÇÀÚ ±è Àü ÃÑÀåÀº ´ç½Ã ÇÐ±³ ¿î¿µÃ³ÀåÀÌ´ø ½É¸ð¾¾(50)°ú ´ëÃ¥À» ³íÀÇÂgÁö¸¸Áß ÀÇ°ßÀÌ Àß ¸ÂÁö ¾Ê¾Ò°í ¿©·¯Â÷·Ê ¾ðÀïÀ» ¹úÀÌ°Ô µÆ´Ù.

2016³â 9¿ù ±è Àü ÃÑÀåÀº ÃÑÀå½Ç¿¡¼­ ¶Ç´Ù½Ã ½Å¾¾¿Í ¾ðÀïÀ» ¹úÀÌ°Ô µÆ°í, ±Þ±â¾ß ÁÖ¸ÔÀ» ÈÖµÑ·¯ ½Å¾¾¿¡°Ô À­ÀÔ¼úÀÌ Âõ¾îÁö´Â »óÃ³(ÀüÄ¡ 10ÀÏ)ÀÇ »óÃ³¸¦ ÀÔÈù ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
1½É ¹ý¿øÀº °ø¼Ò»ç½Ç ´ëºÎºÐÀ» À¯ÁË·Î º¸°í 100¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÇüÀ» ¼±°íÇß´Ù.

±×·¯ÀÚ ±è Àü ÃÑÀåÀº 'ÃÑÀå½ÇÀ» ³ª°¡·Á´Âµ¥ ÇÇÇØÀÚ°¡ ¾ÕÀ» °¡·Î¸·´Â ¹Ù¶÷¿¡ ¸ö½Î¿òÀÌ ¹ú¾îÁ³°í, ±× °úÁ¤¿¡¼­ ÇÔ²² ³Ñ¾îÁö¸é¼­ ½Å¾¾°¡ ´ÙÃÆÀ» »Ó °íÀÇ·Î ÆøÇàÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù'¶ó¸ç Ç×¼ÒÇß´Ù. Æ¯È÷, ±× °úÁ¤¿¡¼­ ÀÏºÎ ÆøÇàÀÌ ÀÖ¾ú´ÙÇØµµ ±×°ÍÀº Á¤´ç¹æÀ§ È¤Àº Á¤´çÇàÀ§¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù°í Ç×º¯Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ 2½É ¹ý¿øÀº ÇÇÇØÀÚÀÇ Áø¼úÀÌ ÀÏ°üµÇ¸ç ÁÖº¯ Á¤È²À» »ìÆìº¼ ¶§ Á¤´ç¹æÀ§·Î º¼ ¼ö ¾ø´Ù¸é¼­ Ç×¼Ò¸¦ ±â°¢ÇÏ°í 1½É°í °°Àº ÆÇ°áÀ» ³»·È´Ù. 2½É ¹ý¿øÀº ¡°¼³·É ±è¾¾ ÁÖÀå°ú °°ÀÌ A¾¾°¡ ÃâÀÔ¹®À» ³ª°¡·Á´Â ±è¾¾¸¦ ¸·¾Æ¼­°Å³ª À¯Çü·ÂÀ» Çà»çÇÑ »ç½ÇÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÏ´õ¶óµµ ±è¾¾°¡ ÀÌ¿¡ ´ëÇ×ÇØ ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ¿©·¯ ¹ø ¶§¸®°í °¡½¿ ºÎÀ§¸¦ ¹ÐÃÄ ³Ñ¾î¶ß¸° ÇàÀ§´Â ÇÇÇØÀÚÀÇ ºÎ´çÇÑ °ø°Ý¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò±ØÀû ¹æ¾î ÇÑµµ¸¦ ³Ñ¾î Àû±ØÀû ¹Ý°ÝÀ¸·Î¼­ °ø°ÝÇàÀ§ ¼º°ÝÀ» °¡Áø´Ù°í º¸´Â °ÍÀÌ Å¸´çÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

±è Àü ÃÑÀåÀº Ç×¼Ò½É¿¡ ºÒº¹ÇØ ´ë¹ý¿ø¿¡ »ó°íÇßÁö¸¸ ´ë¹ý¿ø ¿ª½Ã "¿ø½É ÆÇ´Ü¿¡ Àß¸øÀÌ ¾ø´Ù"°í ÆÇ°áÇß´Ù.

ÇÑÆí, ´ë±¸¿Ü´ë´Â Áö³­ ÇØ 10¿ù ´ëÇÐÆó¼â ¸í·ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

Àå¿ëÁø ±âÀÚ ohngbear1@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

[»ç°Ç»ç°í] ÃÖ½Å´º½º

¿À´Ã º» ´º½º

ÇÖÆ÷Åä

½½¶óÀÌµå
'ÆÄ°Ý'

Æ÷Åä°¶·¯¸®

ÀÌÀü
1/3
½½¶óÀÌµå
½Ã¼±°­Å» µÚÅÂ

°¡Àå¸¹ÀÌº»´º½º

  1. 1¹ý¿ø "°ø¹«¿ø ¼­·ùÁ¶ÀÛ¿¡ ¶¥ ÀÒ... ºÀÀº»ç°¡ Á¤ºÎÀÇ ³óÁö°³Çõ »ç¾÷ÀÌ ¸¶¹«¸®µÇ´ø 50³â Àü, µÇÃ£¾Ò...
  2. 2ÝÁ ÁÖ¹Îµé, ÇÙÆ÷±â °áÁ¤¿¡ °í°³ °¼¿ì¶×
  3. 3Áß±¹, '¿µÀ¯±Ç ºÐÀï' ³²Áß±¹ÇØ¼­ º£Æ®³² ¾î...
  4. 438³ë½º "ÝÁÇ³°è¸®½ÇÇèÀå ¸ø ½á¼­ Æó±â?¡¦¿©...
  5. 5È­°î¿ª»ç°Å¸®¼­ °ü±¤¹ö½º°¡ Àü½ÅÁÖ µéÀÌ¹Þ...
  6. 6'Åä·ÐÅä Â÷·®µ¹Áø' 10¸í »ç¸Á¡¦¿ëÀÇÀÚ´Â 25...
  7. 7ÀÌÀç¸í ÈÄº¸ "Àç¹ú°¡ °©Áú¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹ÎÀúÇ×...
  8. 8±èÁ¤Àº, ñé ´ë»ç°ü ¹æ¹®¡¥32¸í »ç¸Á »ç°í ...
  9. 9´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç »ç»ó±¸Ã»Àå ÈÄº¸, ¼±°ÅÄ·ÇÁ ...
  10. 10(¿µ»ó)¿©Á÷¿ø ÆÈ Àâ¾Æ ²ø°í¡¦ÀÌ¸íÈñ ÃßÁ¤ ...

ÀÎ±â Æ÷Åä °¶·¯¸®

  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö

ÆÝÄ³½ºÆ®

±â»çÀÌ¹ÌÁö frame ¼ö¿µÀå¿¡¼­ ¿©ÀÚÇÑÅ× ¸ÚÀÖ¾î º¸ÀÌ...
±â»çÀÌ¹ÌÁö frame ¹°¿¡ ºüÁø ±î¸¶±Í¸¦ º» ºÒ°õÀÇ ¹Ý...

¿Í±Û¿Í±Û

¸¸È­

¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹®

  1. 1ÀÓÃ»ÇÏ, ¾þµå¸° Ã¤ µå·¯³­ ¾ÖÇÃÈü ¡®¾ÆÂñ¡¯......
  2. 2ÀÌÁ¤ºÀ, Çã¿µ»ý ±ØÂù ¡°¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì Áß¿¡¼­ ÃÖ...
  3. 3¿¡¾îºÎ»ê ÀÌ¹ø¿£ ±â³»½Â°´ ´ë±â ³í¶õ
  4. 44¿ù 23ÀÏ ÁÖ¿ä°ø½Ã
  5. 5ÇÑ¿¹½½ ÀÇ·á»ç°í, ¡®°æ¾Ç¡¯ ´«¶ß°í º¼ ¼ö°¡ ¾ø...
¸ÇÀ§·Î