"미투 관련 언론보도, 문제와 대책은?"

여가부가 주최하고 한국여성커뮤니케이션학회가 주관하는 이날 토론회는 올해 1월 검찰 내 성희롱 고발 이후 본격화된 국내 '미투(Me Too) 운동'과 언론 보도로 인해 겪는 2차피해 문제를 짚어보고, 언론 보도가 나아가야 할 올바른 방향을 논의한다.

