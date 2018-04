[아시아경제 전경진 기자]은 사우디아라비아 계열사(Samsung Saudi Arabia Co., Ltd)의 주식 30만주를 2134억4250만원에 취득한다고 23일 공시했다.이번 취득금액은 자기자본 대비 21.25%다. 취득 후 소유주식 수는 142만3800주, 지분비율은 99.98%다.

