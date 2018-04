AIA생명, 인공지능 콜센터 'AIA ON' 체험 이벤트 진행

[아시아경제 전경진 기자] AIA생명은 다음달 13일까지 약 3주 동안 인공지능 콜센터 'AIA ON은 채팅을 통해 1대1 고객 상담 서비스를 제공하는 '챗봇(Chatbot)'과 사람과 대화하듯이 고객과 통화하는 '로보텔러(Robo-teller)'로 구성돼 있다. 특히 챗봇의 경우 일상 언어로 상담이 가능하고 별도의 추가 단계 없이 소셜네트워크(SNS)를 통해 바로 보험료 납입까지 가능하도록 안내한다.이번 이벤트 기간 동안 AIA ON을 통해 보험료 납입 및 계약사항을 조회한 가입 고객은 추첨을 통해 '다이슨 IOT 공기청정기'(1명)와 '미니언즈 AI 스피커'(5명)를 받을 수 있다.또 카카오톡에서 AIA ON 플러스 친구를 추가한 후 본인인증을 완료한 고객은 추첨을 통해 신세계 백화점 기프티콘 5000원권 300개도 선물 받는다. 이벤트 당첨자는 5월 마지막 주에 일괄적으로 개별 통보할 예정이다.

AIA ON' 고객 체험 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.