ÇÑ±¹´ç "Á¤»óÈ¸´ã¼­ ÝÁ´ë³²µµ¹ß »ç°ú-ÀÎ±Ç¹®Á¦ ³íÀÇµÅ¾ß"

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ À¯Á¦ÈÆ ±âÀÚ] ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº 22ÀÏ ´å»õ ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿Â 4¡¤27 ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã°ú °ü·ÃÇØ ºÏÇÑÀÇ ´ë³²µµ¹ß »ç°ú, ÀÎ±Ç¹®Á¦ µîÀÇ ³íÀÇµÅ¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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