'성추행 조직적 은폐' 의혹 경북대 실태조사

이번 조사는 김상곤 사회부총리 겸 교육부 장관을 단장으로 하는 교육부 성희롱·성폭력 근절 추진단이 맡는다.추진단과 한국대학교육협의회는 23∼25일 경북대에 직원 5명 가량을 파견해 성폭력 사건이 어떻게 발생했는지, 경북대가 사건을 조사·처리하는 과정이 적절했는지, 의혹이 제기된 교수가 어떻게 성평등센터장이 됐는지 등을 들여다볼 계획이다.교육부는 '미투(Me Too) 운동'과 관련해 지난달 명지전문대학교와 서울예술대학교에 대해서도 실태조사를 한 바 있다.김상곤 부총리는 "학내 권력관계에 의한 성범죄가 발생하거나 이를 은폐·축소한 경우 무관용 원칙으로 대응할 것"이라며 "성폭력이 확인되면 해당 교수 중징계 요구와 수사의뢰 등의 조치를 하고 범죄를 축소·은폐한 이들에 대해 책임을 묻겠다"고 말했다.특히 이 과정에서 학교 측이 피해 사실을 조직적으로 은폐·축소하고 피해 학생에게 회유와 협박을 했다는 주장이 나와 논란이 일고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.