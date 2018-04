코트라, 일본서 '1대1 채용 면접회' 개최...나고야 취업 기회 제공

[아시아경제 원다라 기자]이번 행사는 한국 구직자들에게 일본 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 고야 토종 기업인 아이치 상업은행을 비롯 IT, 자동차 전문상사, 식품 등현지 기업 16개사와 우리 청년 40여명이 참가했다.나고야를 중심으로 한 일본 중부지역은 자동차, 기계 등 일본 최고의 제조업 집적지지만 지속적인 일손 부족에 시달리고 있는 상황이다. 일본경제신문이 올해 4월에 발표한 ‘지역경제500조사’에 따르면, 중부지역 기업의 84%가 일손이 부족하다고 답변했다.코트라 나고야 K-Move센터를 통해 약 4년간 꾸준하게 한국인재를 채용하고 있는 자동차 소매 전문업체 ‘화이트하우스’의 코우케츠 히사요시 인사과장은 “한국인재는 뛰어난 외국어 실력은 물론, 성실한 업무 태도 때문에 채용기업의 만족도가 매우 높다”고 말했다.

