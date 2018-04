코카콜라, 청소년들의 꿈을 응원… ‘청소년 드림UP’ 프로젝트 진행

[아시아경제 이선애 기자]‘청소년 드림UP’ 프로젝트는 서울?경기?인천 지역 중?고등학교를 대상으로, 청소년들의 삶의 질 향상을 위한 ‘스포츠 클래스’와 청소년들의 꿈과 미래를 탐험하고 자신의 가치를 발견하는 ‘드림 클래스’로 구성됐다. 신체는 물론 심리적?사회적으로 행복한 청소년으로 자랄 수 있도록 도움을 주고자 통합적 관점에서 기획된 프로그램이다.‘스포츠 클래스’는 코카콜라 청소년건강재단이 기존 ‘스포츠 교실’을 통해 진행해왔던 그룹 스포츠활동인 평등농구를 적용, 중?고등학교에 1년 동안 매주 1회 스포츠강사를 파견해 수업을 진행한다.올해 처음 선보이는 ‘드림 클래스’는 꿈과 미래 탐험을 통해 청소년들 스스로 자신의 가치를 발견할 수 있도록 국내 및 다국적 기업의 여성 임원들로 구성된 사단법인 WIN(Women in INnovation)과 연계해 WIN에 소속된 전현직 기업 임직원중 50여명이 직접 학교에 방문해 청소년들의 드림멘토로 나서게 된다.코카콜라 청소년건강재단과 WIN은 풍부한 현직 경험을 바탕으로 청소년들에게 좀더 실질적인 도움이 될수 있도록 드림 클래스 진행에 앞서 청소년 전문가를 통해 청소년 멘토링에 대한 사전 교육 및 수 차례 워크숍을 진행하는 등 체계적인 준비 과정을 거쳤다. 사전 교육을 수료한 드림멘토는 2명씩 한 팀으로 구성돼 오는 10월까지 각 학교를 방문해 멘토링을 진행하게 된다.20일 경기도 양평에 위치한 개군중학교에서 진행된 드림 클래스의 첫 수업에 나선 드림멘토들은 ‘나는 어떤 사람인가’를 주제로 청소년들과 함께 자신이 좋아하는 것과 잘하는 것은 무엇인지 생각하며 스스로를 이해하고 돌아보는 시간을 가졌다. 이날 드림 클래스에 참여한 박시우 학생(개군중, 2학년)은 “학교에서 정해진 수업을 듣던 것과 달리, 현직에 종사하는 드림멘토가 직접 학교에 찾아와 경험담을 들려주고 이야기를 나눌 수 있어 재미있었다”며 “스스로를 돌아보고 꿈에 대해서도 다시 한번 생각해볼 수 있는 뜻 깊은 시간이었다”고 소감을 밝혔다.코카콜라 청소년건강재단의 박형재 이사장은 “코카-콜라 청소년건강재단이 올해 첫 선을 보인 ‘드림UP 프로젝트’는 미래의 주인공이자 지역사회를 이끌어 나갈 청소년들의 행복한 삶을 지원하기 위해 기획됐다”며 “그룹스포츠 활동을 즐길 수 있는 ‘스포츠 클래스’뿐만 아니라, 청소년의 꿈과 미래를 탐험하는 ‘드림클래스’를 통해 청소년들이 자신의 가치를 발견하며 신체적, 사회적으로 밝고 희망찬 청소년으로 자라길 바란다”고 전했다.코카콜라 청소년건강재단과 함께 ‘청소년 드림UP’ 프로젝트에 드림멘토로 참여한 사단법인 WIN의 설금희 사무총장 또한 “ ‘청소년 드림UP’ 프로젝트에 전현직 기업 임직원들이 직업 현장의 풍부한 경험을 바탕으로 드림멘토로 참여해 청소년들에게 생생한 현장의 이야기를 전하며 청소년들과 꿈과 진로에 대해 소통할 수 있는 의미있는 시간이었다”며 “앞으로도 체계적인 준비를 통해 청소년들에게 값진 경험을 전할 수 있도록 노력할 것이다”고 말했다.한편, 한국코카콜라 30주년을 맞이해 2004년에 설립된 ‘코카-콜라 청소년건강재단’은 청소년들의 스포츠활동, 교육 등을 지원함으로써 밝고 희망찬 청소년으로 자라나도록 도움을 주고, 나아가 역동적이고 행복한 지역사회를 만들기 위해 출범했다.재단은 입시위주의 교육환경에서 소홀해지기 쉬운 청소년들의 활기차고 행복한 생활을 위해 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 2008년부터 학교를 기반으로 한 ‘스포츠교실’을 지원하며 청소년들에게 지속적인 스포츠경험을 제공해왔다. 이 밖에도 행복한 지역사회를 위해 재능 및 잠재력이 있는 미래의 인재를 발굴하여 지원하기 위한 ‘코카콜라 장학금’을 매년 진행해오고 있다.

