21일 방송된 MBC 음악방송 ‘쇼!음악중심’에서 그룹 트와이스의 ‘What is love?’는 엑소 첸백시의 ‘花요일’ 위너의 ‘Everyday’를 제치고 정상에 올랐다. 이로써 ‘트와이스’는 신곡 ‘What is love?’로 4관왕 트로피를 거머쥐었다.이날 트와이스는 “1위 주신만큼 더 열심히 하는 트와이스 되겠다”고 수상 소감을 밝혔다.특히 이날 태진아와 강남은 신곡 ‘장지 기장’ 특별 무대를 꾸몄다. 또한, 그룹 빅스의 신곡 ‘향’, 그룹 임팩트의 신곡 ‘빛나’, 인투잇의 신곡 ‘스냅샷’ 등 컴백 무대도 이어졌다.이외에도 사무엘, 스트레이키즈, 더보이즈, 펜타곤, 오마이걸 반하나, NCT2018, 에릭남, EXID 등이 무대를 꾸몄다.

