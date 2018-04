‘EDM계 세계적 스타’ DJ 아비치 28세에 요절

보도에 따르면 아비치의 홍보담당자는 성명을 통해 “아비치로 알려진 팀 버글링의 죽음을 알리는 것은 무척 슬픈 일”이라며 충격에 빠진 유가족 등을 고려해 사망원인에 대해서는 밝히지 않았다.1989년생인 아비치는 EDM(일렉트로닉댄스뮤직)의 세계 최고 스타 중 하나이며 한국에서도 많은 팬들의 사랑을 받았다. 그는 2010년 ‘시크 브로맨스’를 발표하며 데뷔했다. 이후 2장의 정규앨범을 발표했으며, 2012년과 2013년 그래미상 ‘최고의 댄스 음반’ 후보에 오르기도 했다.특히 그는 ‘Wake me up’ ‘Levels’ 등 여러 대표곡들이 빌보트 TOP10에 오르며 이름을 알렸다. 아비치는 지난 2013년과 2016년에는 내한공연을 통해 국내 팬들과 소통하기도 했다.활발한 활동을 이어가던 그는 2014년 담낭과 맹장 제거 수술을 받는 등 건강이 좋지 않은 편이었으며, 2016년 건강상의 문제 등으로 투어를 중단한다고 밝히기도 했다. 이후 지난 2017년 아비치가 냈던 앨범은 아비치가 숨지기 며칠 전 최고 일렉트로닉 앨범으로 빌보드에 노미네이트됐다.

