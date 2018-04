유럽 新 IT 트렌드는 '건강'과 '수면'

유럽 최대 가전전시회 ‘IFA 2018’의 사전 프레스 컨퍼런스가 20일(현지시간) 이탈리아 로마 쉐라톤 데 메디치 로마 호텔에서 열렸다. 매년 9월 독일 베를린에서 열리는 ‘IFA’ 전시 전 주요 참가 업체들이 주요 기술 트렌드와 유럽 시장 전략에 대해 밝히는 행사다.필립스는 현대인의 건강을 해치는 가장 중요한 요소로 ‘알러지 유발 인자’와 ‘수면의 질’을 손꼽았다. 리앳 벤저(Liat Ben-Zur) 필립스 수석 부사장은 “25세에서 45세 사이 미국인 40%가 수면시간이 7시간에 못미치고 성인 30%가 불면증에 시달리고 있다”면서 “알러지와 함께 부족한 수면은 현대인의 건강을 해치고 있는데 필립스의 다양한 헬스케어 솔루션이 이를 해결해 줄 것”이라고 말했다.이날 필립스는 알러지 케어 기능이 탑재된 공기청정기 신제품과 세계 어디서든 공기의 질과 알러지 유발 인자들의 농도를 표시해주는 앱을 공개했다. 단순히 깨끗한 공기가 아닌 알러지 유발 인자들을 효과적으로 제거해주는 제품이다. 스마트폰을 통해 외부에서 실시간으로 실내 공기질을 확인하고 공기청정기를 작동할 수 있는 기능도 선보였다.이와 함께 공개된 실내용 조명 ‘웨이크업 라이트’와 ‘스마트슬립 밴드’는 수면의 질을 높이기 위한 제품이다. ‘웨이크업 라이트’는 일반 조명이 아닌 일출을 시뮬레이션 해준다. 아침에 햇살에 눈이 떠지는 현상을 조명으로 구현한 것이다. 벤저 수석 부사장은 “아침에 일어날 때 더 편안하게 깨어날 수 있도록 일출을 시뮬레이션 해준다”고 말했다.함께 소개한 ‘스마트슬립 밴드’는 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2018’에 선보였던 제품이다. 머리에 착용하면 백색소음을 들려준다. 뇌 활동을 감지해 깊은 수면을 유도해준다. 낮에는 공기청정기, 밤에는 숙면을 도와주는 ‘스마트슬립 밴드’, 아침에는 ‘웨이크업 라이트’ 3가지 제품으로 종합 건강관리를 해주는 방식이다.전기요, 건강보조기구를 만드는 유럽 1위 가전업체 보이로(Beurer) 역시 종합 건강관리를 위한 ‘헬스매니저 시스템 앱’을 선보였다. 체중, 운동내역, 혈압, 포화 산소 농도, 혈당, 수면관리, 심박동 등 건강상태 관리를 위한 보이로의 여러 기기들을 하나의 통합 앱으로 연결해 종합 건강 상태를 측정해주는 앱이다.보이로의 주력 사업인 전기요는 최적의 수면 상태를 유지할 수 있도록 온도를 조절해주는 ‘코지 나이트(Cozy Night) 앱’과 연동된다. 깊은 수면에서 얕은 수면으로, 다시 잠에서 완전히 깨어나도록 조도를 자유자재로 조절해주는 ‘라이트업(Light up) 앱’도 소개했다.수면상태를 측정하고 '조용한 수면'을 도와주는 솔루션 '슬립 엑스퍼트'와 수면 중 상대방의 코골이 때문에 깊은 잠을 못자는 사람들을 위한 '슬립 콰이어트' 솔루션도 소개했다. 슬립 센서를 통해 수면의 질을 측정, 관리하고 블루투스 헤드셋 모양의 이어셋을 착용해 코골이 소리에 잠을 방해받지 않는 기술이다.게오르그 발켄바흐(Georg Walkenbach) 매니징 디렉터는 “IFA 2018에서 뷰티, 건강, 수면 등 총 5개 분야의 40여개 혁신 제품들을 공개할 계획”이라며 “현재 스타트업 활동을 통해 임신상태 추적기, 디지털 금연기기, 디지털 보청기 등을 개발해 건강과 관련된 더 많은 솔루션들을 소개할 계획”이라고 말했다.

[이탈리아(로마)=아시아경제 명진규 기자] 디지털 헬스케어 시장의 강자 필립스와 보이러가 '수면의 질'과 '통합 건강관리 솔루션'을 선보이며 유럽 IT 시장의 새로운 트렌드로 건강과 수면을 제시했다.

필립스 "수면의 질 높이는 기술" VS 보이로 "앱 하나로 체중부터 혈당까지 통합 건강 관리"