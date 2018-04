그룹 트와이스가 ‘뮤직뱅크’ 1위를 차지했다.20일 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서는 트와이스의 ‘What is Love?’가 엑소 첸백시의 ‘花요일’을 제치고 정상에 올랐다.이날 트와이스는 “응원해주신 팬 정말 감사하고 소속사 식구들, 멤버들 너무 감사합니다”라며 수상 소감을 전했다.이어 선보인 뮤직뱅크 1위 앵콜 무대에서 트와이스는 사전 인터뷰에서 공약한 소속사 후배 스트레이키즈와의 합동 무대를 선보여 팬들의 환호를 받았다.한편 이날 ‘뮤직뱅크’에는 EXID, EXO-CBX, IN2IT, NCT 2018, Stray Kids, TWICE, 더 로즈, 더 보이즈 , 몬스타엑스, 빅스, 사무엘, 소미, 에릭남, 오마이걸 반하나, 유앤비, 임팩트, 정동하, 펜타곤, 하이틴 등이 출연했다.

