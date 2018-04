이재영 권한대행, 포스코 마그네슘 판재공장 ‘방문’

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 이재영 전남도지사 권한대행은 20일 순천 해룡산단의 포스코 마그네슘 판재공장을 방문해 공장 현황을 살피고, 기업 애로사항을 들었다.포스코 마그네슘 판재공장은 자동차 경량화 시대를 맞아 세계를 선도하는 마그네슘 판재 생산공장이다. 마그네슘의 적용 분야는 자동차를 비롯해 IT, 모바일 기기 등으로 다양하며, 대표적 제품은 포르쉐 자동차의 루프와 LG 노트북의 후면커버다.917억 원을 투자해 2007년 사업을 개시, 현재 64명이 근무하고 있다. 지난해부터 추가 투자가 이뤄져 내년까지 430억 원을 들여 1천850mm 판재를 생산하는 광폭 압연기를 설치하고, 이후 2021년까지 총 1천230억 원을 투자할 계획이다.이 권한대행은 포스코 마그네슘 판재공장을 둘러본 뒤 “해룡산단 일대를 세계적 마그네슘 소재부품 생산과 연구기지로 조성하기 위해 2천686억 원을 들여 초경량 마그네슘 소재부품 전용산단을 조성할 계획”이라고 밝혔다.초경량 마그네슘 소재부품 산업 육성사업은 대통령 지역 공약사항이다. 순천 해룡산단에 마그네슘 전용산단을 조성, 글로벌 연구센터 및 실증단지를 구축해 국제 공동연구를 수행한다는 방침이다. 글로벌 연구센터에는 독일 헬름홀츠 연구소와 폭스바겐 자동차 연구소의 한국 프로젝트 센터를 유치할 예정이다.전남도는 지난 20일 산업부에 ‘초경량 마그네슘 소재부품 산업 육성사업’의 올해 2사분기 예비타당성조사 신청 자료를 제출했다. 연말까지 통과를 목표로 하고 있다.이 권한대행은 “‘초경량 마그네슘 소재부품 산업 육성사업’이 예타를 통과하면, 포스코 마그네슘 판재공장이 보유한 세계 최고의 마그네슘 판재 생산 기술을 바탕으로 순천이 국내는 물론 세계 마그네슘 소재부품 시장을 선도하는 지역이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

