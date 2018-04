[아시아경제 전경진 기자] 새마을금고중앙회는 우간다 농촌지도자 연수생들이 서울 강남구 중앙회 본사에 방문했다고 20일 밝혔다.연수생들은 우간다 지방정부부(Ministry of Local Government) 공무원과 마을지도자로 구성됐다.이번 방문은 1960~1970년대 새마을금고의 발전 모델과 운영에 관한 강의와 질의응답 등을 통해 우간다에 적용할 수 있는 실행계획을 마련하기 위해 마련됐다.중앙회는 2016년 행정안전부와 우간다 지방정부부간에 체결한 이행협약서를 바탕으로 우간다 현지 금융협동조합의 발전과 확산을 위한 초청연수와 현지교육을 지원하고 있다. 유엔개발계획(UNDP)과의 우간다 협력 사업을 논의 중이며 다양한 새마을금고 모델 전수 및 협력 사업을 추진할 예정이다.

