‘위 베어 베어스’ 캐릭터 상품, 전국 59개 미니소 매장 입점

세계적 애니메이션 채널 ‘카툰네트워크’의 대표 애니메이션 ‘위 베어 베어스(We Bare Bears)’의 캐릭터를 활용한 상품들이 4월 20일부터 글로벌 라이프스타일 SPA 브랜드 미니소에 입점한다고 밝혔다.YBM B&C는 외국어 교육 기업인 YBM의 계열사로 현재 터너엔터테인먼트네트웍스코리아(Turner Entertainment Networks Korea)로부터 라이센스를 받아 ‘위 베어 베어스’, ‘핀과 제이크의 어드벤처 타임(Adventure Time with Finn & Jake)’ 등 ‘카툰네트워크’의 캐릭터를 활용해 국내에서 다양한 머천다이징 사업을 진행하고 있다.한편, ‘위 베어 베어스 (We Bare Bears)’는 2015년 7월부터 ‘카툰네트워크’ 채널에서 방영되고 있는 세계적 애니메이션이다. 국내에서는 페이스북, 트위터 등 여러 소셜 미디어에서 ‘한국말 하는 곰 캐릭터들’로 불리며 큰 인기를 끌고 있다. TV 뿐 아니라, 위 베어 베어스 유튜브 채널에서도 사랑스런 곰 삼형제의 이야기를 만나볼 수 있다. 또, 모바일 게임, 워터파크, 크루즈 등을 통해 전세계 팬들에게 큰 사랑을 받고 있는 애니메이션이다.이번에 출시되는 상품은 위 베어 베어스 캐릭터 특유의 귀여움을 살린 필기구류와 노트류 등의 문구 제품과, 곰 세 마리의 푸근함을 담은 인형과 쿠션, 그 밖에 파우치, 거울 등 다양한 잡화 상품에 이르기까지 매우 다양하다.미니소 매장은 젊은 층의 유동인구가 많은 대학가 주변과 백화점, 쇼핑몰 등에 위치하고 있어, 위 베어 베어스 상품을 좋아하는 소비자들이 ‘위 베어 베어스’ 캐릭터 상품을 더 쉽게 만날 수 있게 됐다.YBM B&C 관계자는 “미니소와 협업을 통해 위 베어 베어스 특유의 귀엽고 푸근한 매력을 살린 다양한 캐릭터 상품을 출시하게 됐다”고 말했다. 이어 “앞으로도 유머러스한 원작 캐릭터의 특징을 살려 기발하고 재치있는 상품들을 지속적으로 출시할 것“이라며 덧붙였다.한편, YBM B&C는 ‘위 베어 베어스’ 등 카툰 네트워크의 다양한 오리지널 콘텐츠를 활용해 식ㆍ음료, 패션, 뷰티, 잡화 등 유통업 전반에 걸쳐 협업할 파트너사를 모집하고 있다. 파트너 모집과 관련해 더 자세한 내용은 카툰네트워크 샵(CNShop) 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

