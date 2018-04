고용부, 이달의 기능한국인 시상식 개최

[아시아경제 이창환 기자]김영주 고용부 장관은 이날 기능한국인 시상을 마친 후 대원인물㈜ 및 ㈜엠이티의 청년 근로자 등 참석자들과 대화의 시간도 가졌다.김 장관은 "앞으로도 실력 있는 기능한국인이 계속해서 배출될 수 있도록 기술인력 양성을 위해 적극 노력하겠다"며 "최근 독일에서 숙련기술 노동자들을 대상으로 IT 신기술 관련 훈련을 제공하고 있는 현장을 둘러보았는데, 이 사례를 벤치마킹해 우리나라도 전통산업 노동자들이 일자리를 잃지 않고 4차 산업혁명 시대에 잘 적응할 수 있도록 ‘사람중심’의 지원을 할 것"이라고 말했다.최도현 대표는 40여 년간 축적된 독자적인 기술력과 최신 설비에 의해 엄선된 재료로 산업용 나이프를 제조하고 있으며, 지속적인 신제품 개발 및 품질향상을 통해 국내 철강산업 발전에 기여하고 있다.김영삼 대표는 34여 년의 경력을 가진 전기전자 분야의 엔지니어로서, 산업용 자동화설비 수리업에 종사하며 차별화된 고객 서비스 제공, 해외 관련업체와의 파트너십 확장 등을 통해 시장을 넓혀가고 있다.

