[개장전] 증권사 스몰캡 추천주(04/20)

[팍스넷데일리 김경훈 기자]Yageo OPM 37%가 주는 의미MLCC 공급자 중심의 시장 전개MLCC 시장은 구조적 요인으로 수급 불균형 단기간 내 해소되기 힘든 상황투자의견:매수목표주가:8만5000원/전일종가:6만300원KTB투자증권 이동주희귀의약품 매출 증가, 신약 Pipeline 진척바이오시밀러 희귀의약품 중심 안정적 매출 창출매출은 점진적 증가 전망, 수출확대를 위해 애브서틴 유럽 임상 추진골든브릿지증권 하태기외적인 변화에 주목큰 변화 없이 무난한 펀더멘탈M&A, 합산규제 등 외적인 변화에 주목투자의견:매수목표주가:1만800원/전일종가:8200원하나금융투자 황승택이제 시작! 대규모 수주는 지속된다온라인(중국 직수출)은 강동코스메틱, 오프라인은 중상그룹2018년 PER 16.5배, 브랜드업체 대비 과도한 저평가 국면투자의견:매수목표주가:1만8200원/전일종가:1만2500원하나금융투자 김두현 외3복지포인트 못받은 사람은 있어도 안쓰는 사람은 없다근로자를 위한 복지제도2018년 오프라인 채널을 중심으로 이어지는 성장의 축한화투자증권 이승욱

