그룹 워너원의 첫 월드 투어 ‘Wanna One World Tour [ONE: THE WORLD] in Seoul’(이하 원: 더 월드) 서울공연 티켓이 오픈된다.워너원 월드 투어 ‘원: 더 월드’는 오는 6월1일부터 3일까지 고척스카이돔에서 열린다.워너원 월드 투어 일반 예매는 예스24를 통해 19일 오후 8시부터 할 수 있으며, 티켓 가격은 스탠딩R석 9만9000원, 지정석R석 9만9000원, 지정석S석 8만8000원이다. 일반 예매의 경우 회당 1인 2매(팬클럽 선예매 매수 포함)의 매수 제한이 있다. 앞서 17일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가 진행됐다.이 소식을 접한 네티즌들은 “워너원 드디어 볼 수 있다”, “나도 가고 싶다 워너원 콘서트..”, “피켓팅~ 제발 오늘 성공하고 싶다!! 이번 생에 꼭 보고 싶은 워너원 콘서트~” 등 다양한 반응을 보였다.