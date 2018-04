[아시아경제 이정민 기자] THE E&M은 전환사채 발행 추진설에 대해 "수익성 강화 등의 목적으로 전환사채 발행을 계획 중에 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 19일 공시했다.

