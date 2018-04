방탄소년단 새 앨범, 아마존 예약 판매 1위에 한국 팬 기대↑…"얼른 만나러 갈게"

방탄소년단의 새 앨범 'LOVE YOURSELF 轉 'Tear''는 예약 판매 실시 하루만인 18일(현지시간) CDs & Vinyl 부문 베스트 셀러 1위에 올랐다.이같은 소식을 접한 한국의 방탄소년단 팬들은 "정국아 누나가 너 얼른 만나러 갈게"(hones****), "kkby****), "qqqs****), "bell****) 등의 반응을 보이고 있다.

방탄소년단은 지난해 미니앨범 'LOVE YOURSELF 承 'Her''를 업계 최초로 아마존에 정식 유통한 바 있다. 이 앨범은 6일 연속 아마존 베스트 셀러 1위에 올랐다.