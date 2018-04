진원생명과학, 지카 DNA백신 ‘2018 Top 10 우수임상연구상’ 수상

[팍스넷데일리 정혜인 기자]은 개발 중인 지카 DNA 백신(GLS-5700)이 전미 임상연구 포럼(The Clinical Research Forum, CR)으로부터 ‘2018 Top 10 우수임상연구상’을 수상했다고 밝혔다.CR은 지난해부터 미국 국민의 건강과 복지를 증진시킬 수 있는 획기적인 임상 연구를 선정해 임상 연구 기관의 연구자에게 수상하는 행사를 개최했으며, 앞으로도 매년 진행할 예정인 것으로 알려졌다.이번 행사에는최고 의학 책임자인 조엘 메슬로 박사를 비롯해 펜실베니아 대학교(University of Pennsylvania) 임상센터 임상연구 책임의사와 연구진이 참석했다.

회사 관계자는 19일 “지카 DNA백신(GLS-5700)이 세계 최초의 지카 백신 임상연구로 국제 저명 의학잡지인 뉴 잉글랜드 저널 오브 메디슨(New England Journal of Medicine)에 우수한 임상 결과를 발표한 성과를 인정받았다”고 설명했다.