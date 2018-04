엑세스바이오, 18억 규모 말라리아 RDT 공급 계약 체결

[아시아경제 권성회 기자]낙찰 금액은 2017년 매출액 대비 6.2%에 해당하는 규모이며, 올해 6월 말까지 아프리카 지역으로 납품될 예정이라고 회사 측은 설명했다.회사 관계자는 “말라리아 RDT의 수주가 2017년 하반기부터 본격적으로 확대된 가운데, 2018년 들어서도 그 추세는 이어지고 있다”며 “최근 우간다 58억원, 앙골라 35억원에 이어, 18억원 규모 본 계약을 추가로 낙찰받는 등 대규모 입찰에서 연이어 수주를 획득해 내는 성과를 보이고 있다”고 말했다.또한 “대형 수주 외에도 소규모 공급 요청도 지속적으로 들어오고 있어, 수주 잔고가 확대와 함께고정비 감소에 따른 원가 절감, 판가도 개선되고 있어, 실적 회복에 긍정적인 요소가 이어지고 있다”고 설명했다.엑세스바이오코리아의 경우, 진단제품의 WHO PQ(Pre-qualification: 사전적격심사)가 획득되는 대로 민간 시장뿐 아니라, 공공 입찰 시장을 타깃으로 본격 가동 예정이다.한편, 엑세스바이오는 지난 3월 고령에 대규모 체외진단키트 공장을 설립하고, 말라리아 진단제품공급량 확대 및 HIV, 뎅기, 독감 등의 신제품 매출에 대비한 생산능력 확대를 준비중에 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.