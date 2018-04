'보일러' 진검승부 작년 실적…'경동나비엔' 웃었다

[아시아경제 김대섭 기자] 국내 보일러업계 선두주자들의 지난해 매출과 영업이익 실적 경쟁에서 경동나비엔이 귀뚜라미를 앞섰다.16일 업계에 따르면 귀뚜라미는 연결재무제표 기준 지난해 매출액 5615억원을 기록했다. 전년 5094억원 보다 10.2% 늘었다. 지난해 영업이익은 341억으로 전년 292억원에 비해 16.8% 증가했다. 지난해 당기순이익은 301억원을 기록했다.경쟁업체인 경동나비엔의 연결재무제표 기준 지난해 매출액과 영업이익은 각각 6847억원, 478억원을 기록했다. 전년 5833억원, 458억원 대비 각각 17.4%, 4.4% 늘었다. 지난해 당기순이익은 270억원을 기록했다.경동나비엔 실적 호조는 국내는 물론 북미, 러시아, 중국 등 해외 시장 매출이 늘어난 것이 영향을 미쳤다. 경동나비엔은 지난해 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '무역의 날' 행사에서 보일러 업계 최초로 2억달러 수출의 탑을 수상한 바 있다. 1992년 업계 최초로 중국에 보일러를 수출하며 국내 보일러 수출을 주도하고 있으며 콘덴싱 기술력을 기반으로 미국과 러시아 시장에서도 품질을 인정받고 있다.귀뚜라미도 매출액과 영업이익이 꾸준이 증가하고 있다. 올해 해외시장 진출 교두보도 더 확대할 계획이다. 올해 우즈베키스탄의 아르텔그룹에 가스보일러 4만대를 수출할 예정이다. 5년간 총 20만대를 반조립제품(CKD) 형태로 수출하고 현지 위탁 생산공장을 활용해 완제품을 '로얄(ROYAL designed by Kiturami)'이란 브랜드로 우즈베키스탄에 판매한다.귀뚜라미 관계자는 "이번 교두보 확보를 계기로 벽걸이형 가스보일러와 상업용 보일러, 펠릿보일러 등 반제품 수출을 확대해 나갈 예정"이라고 말했다. 경동나비엔 관계자는 "해외 유통채널을 확장하면서 세계 일류 에너지 솔루션 기업으로의 도약을 진행하고 있다"며 "기존 보일러와 더불어 온수매트와 시스템환기 등 에너지 제품군 확대와 판매 다각화를 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

