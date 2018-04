우진 관계사, 日서 방사능 제염설비 특허 등록

[팍스넷데일리 이정희 기자]이 지분 50%를 보유한 방사능 제염기술 개발업체NEED 관계자는 “고정형 제염설비 사업은 세슘 오염 소각재 운반에 따른 방사능 노출 위험으로, 지역주민들이 반대한 바 있다”며 “이동형 설비는 소각장 구내에서 바로 제염처리가 가능하기 때문에 일본 정부가 설비 도입을 고려할 가능성이 높다”고 밝혔다.관계자는 “현지 원자력 산업 기관을 통해 일본 내 유사 기술에 대한 특허가 없는 것을 확인했다”며 “일본 제염시장이 열린 상황에서 NEED 설비가 기술력, 상용화 가능성 측면에서 가장 앞선 것으로 판단하고 있다”고 밝혔다.

