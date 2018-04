더블유게임즈, 소송 리스크 우려감 과도

지난 13일의 주가는 미국 내 소셜카지노에 대한 소송 리스크가 부각되면서 장 막판 9.37% 급락했다.3월말 미 워싱턴주에서 있었던 Big Fish Casino에 대한 2심 판결을 근거로 4월12일 DDI(Double Down Interactive)외 1위 업체인 플레이티카(Playtika) 등 4개 업체에 대한 소송이 발생했기 때문이다.소송 리스크에 따른 불확실성을 완전히 배제하기는 어렵지만의 공식 입장문과 환금성 이슈를 고려했을 때 적극적인 대응이 가능하다는 분석이 나온다.하나금융투자 황승택 연구원은 16일 “Big Fish Casino의 판결내용 중 게임을 즐기기 위해서 반드시 결제를 해야한다고 적시하고 있지만 실제 Big Fish를 포함한 대부분의 소셜카지노 게임들은 Free-toplay를 기반으로 하고 있어 결제하지 않고도 게임을 즐길 수 있다”고 전했다.이어 “대부분의 유저들이 무료로 게임을 즐고 있으며 유료결제를 하는 유저는 소수에 불과하다”면서 “실제 결제비율은 5% 미만으로 알려져 있다”고 설명했다.특히 황 연구원은 DDI의 ‘더블다운카지노’의 경우, 선물하기를 포함해 유저간 코인(칩)을 이동할 수 있는 수단이 전무해 유저가 보유하고 있는 코인을 현금화 할 수 있는 환금성이 없다고 언급했다.한편의 펀더멘털은 결제액 증가를 기반으로 견고한 개선을 지속하고 있다. 그는 1분기실적에 대해 “‘

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.