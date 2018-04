시중은행, 진화하는 'AI' 디지털 금융 서비스

신한은행은 AI챗봇, AR·VR 기반 금융서비스와 모바일 번호표, 모바일 서류작성 등 O2O(Online to Offline) 서비스를 도입한 새로운 뱅킹 앱 ‘쏠(SOL)’을 정식 오픈했다. 가장 진화된 금융 챗봇으로 평가되는 AI챗봇 ‘쏠메이트’는 업계 최초로 뱅킹과 상담업무를 동시에 할 수 있으며 음성과 텍스트 입력을 모두 지원한다. ‘모션뱅킹’, ‘히든 제스쳐’ 등을 이용하면 휴대폰을 흔들거나 정해진 패턴을 그려 원하는 메뉴를 바로 실행할 수 있다.

