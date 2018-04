트와이스 나연이 신곡 ‘왓 이즈 러브?(What is love?)’ 1위의 기쁨을 온몸으로 표현했다.최근 박진영은 자신의 인스타그램에 “멜론 순위 산정방식 개편 후 걸그룹 최초 1위 진입이라네요”라는 글과 함께 트와이스 나연의 영상을 게재했다.공개된 영상 속 나연은 실시간 차트 1위에 기뻐하며 흥 넘치는 댄스를 선보였다. 이를 본 네티즌들은 “너무 귀엽다”,“노래도 넘 좋고 뮤비도 넘 좋아요. 역시 갓제왑”,“왜 이렇게 귀여워?” 등 다양한 반응을 보였다.한편 트와이스의 신곡 ‘왓 이즈 러브?’ 뮤직비디오는 K팝 걸그룹 사상 최단기간 4000만 뷰 돌파 신기록을 세웠다.

