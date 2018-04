‘인기가요’ 위너 1위 ‘3관왕’...트와이스·첸백시·슈주 컴백

15일 방송된 SBS ‘인기가요’에서 워너원의 ‘Everyday’는 그룹 빅뱅의 ‘꽃길’ 그룹 모모랜드의 ‘뿜뿜’을 제치고 정상에 올랐다. 이로써 위너는 12일 방송된 Mnet 음악방송 ‘엠카운트다운’, 14일 방송된 MBC 음악방송 ‘쇼 음악중심’에 이어 3관왕에 올랐다.위너는 “소속사와 팬들에게 감사하다”라며 짧은 수상 소감을 남겼다.이날 방송에서는 인기 가수들의 컴백 무대가 이어졌다. 슈퍼주니어의 신곡 ‘Lo Siento’, 엑소 첸백시의 신곡 ‘花요일’, 트와이스의 신곡 ‘What is love?’ 등 다채로운 무대로 이목을 집중시켰다.이외에도 허영생, 에릭남, 위너, EXID, 펜타곤, 오마이걸 반하나, 우주소녀, 업텐션(UP10TION), 사무엘, 브로맨스, 르씨엘, 하이틴이 출연해 무대를 꾸몄다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.