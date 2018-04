현대차, ‘현대 월드 풋볼 헤리티지’ 캠페인 실시

[아시아경제 송화정 기자]국제축구연맹(FIFA) 월드컵의 공식 후원사인 현대차는 2018 러시아 월드컵의 성공적인 개최를 기원하고, 월드컵 응원 문화 공유를 통해 전세계 축구팬과 고객들에게 월드컵에 대한 특별한 경험을 선사하고자 이와 같은 디지털 기반의 글로벌 캠페인을 마련했다.현대차와 FIFA가 함께 주최하는 현대 월드 풋볼 헤리티지 캠페인은 전세계 축구팬들이 각 국가의 독특한 월드컵 응원 문화를 디지털 플랫폼을 통해 공모하는 방식으로 진행되며 응원도구·사진·장소·스토리 등 월드컵 응원과 관련 있는 것이라면 무엇이든 응모 가능하다.또한 티에리 앙리, 루카스 포돌스키, 카푸 등 유명 축구 레전드들도 이번 이벤트에 동참해 자신들의 귀중한 소장품을 소개함으로써 전세계 축구문화를 서로 공유하고 함께 즐긴다는 뜻깊은 행사의 의미를 알릴 예정이다.현대차는 전세계 축구팬들을 대상으로 다음달 13일까지 캠페인 공모를 진행하며 참여를 원하는 고객은 캠페인 홈페이지에서 응모하거나 본인 SNS에 캠페인 해시태그와 함께 포스팅하면 된다.이후 현대차는 FIFA와 함께 월드컵 본선 진출 32개국 각 국가별로 베스트 월드컵 응원 문화를 선정한 뒤 최종 선정된 고객들을 2018 러시아 월드컵 결승전으로 초대할 예정이다.아울러 선정된 32개의 베스트 월드컵 응원 문화는 월드컵 본선기간 동안 현대 모터스튜디오 모스크바에서 열리는 ‘FIFA World Football Museum presented by Hyundai’ 전시회에서 FIFA 세계 축구 박물관의 소장품들과 함께 전시된다.캠페인 관련 자세한 사항은 현대 월드 풋볼 헤리티지 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.현대차 관계자는 "FIFA 공식 후원사로서 전세계 축구팬들과 함께 각 나라의 월드컵 응원 문화를 발굴하는 뜻깊은 월드컵 캠페인을 진행하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 월드컵 승리 기원 슬로건 공모전, 월드컵 글로벌 시승회 등 다양한 프로그램을 선보임으로써 축구를 사랑하는 글로벌 팬들에게 흥미롭고 특별한 경험을 선사하겠다”고 말했다.

