‘서울메이트’ 토마스 맥도넬 “일본해 틀린 것” 동해 표기 소신 발언

14일 오후 방송된 올리브 예능 ‘서울메이트’에서 토마스 맥도넬은 한국에 대한 애정을 드러내며 “한글을 배우고 있다”고 밝혔다.이어 토마스가 과거 자신의 트위터를 통해 일본해 표기법을 고쳐 쓴 것에 대해 “일본해가 아니다. 동해다”라며 “이 지도는 2001년에 출판된 지도책에서 나온 거다. 사람들이 동해를 일본해라고 부르는데 틀린 거다”라고 말했다.게재된 지도에는 동해가 ‘SEA OF JAPAN(일본해)’로 잘못 적혀 있었다. 토마스는 이를 펜으로 ‘X’ 표시한 뒤 ‘EAST SEA(동해)’로 정정하고, 영어로 독도(Dok-do)를 표시했다.토마스는 평소에도 자신의 트위터에 “돈을 애껴야해!” “정국아...” “학교 가기 싫어” 등 다양한 한국어를 두서없이 게재해 ‘한국어 수집가’라는 별명을 얻을 정도로 남다른 한국 사랑을 선보이기도 했다.한편 토마스 맥도넬은 영화 ‘프롬’, ‘다크 섀도우’ 등에 출연해 국내 팬들에게 얼굴을 알렸다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.