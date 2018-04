이날 슈퍼주니어는 이번 신곡 ‘로시엔토’ 무대를 펼쳤다. ‘로시엔토’는 첫 눈에 반한 남녀가 서두르지 말고 천천히 시간을 보내자는 내용의 가사를 담고 있다.한편 이날 방송에서는 슈퍼주니어, 동방신기, EXO-CBX, 허영생, 에릭 남, WINNER, TWICE, EXID, 유앤비, 몬스타엑스, 업텐션, 오마이걸 반하나, 더보이즈, 브로맨스, Le Ciel이 무대를 꾸몄다.또한 1위 후보로 오른 그룹 빅뱅, 위너, 마마무의 삼파전에서 위너가 지상파 프로그램 첫 1위를 차지해 눈길을 끌었다.

